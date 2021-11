Gazprom plaanib torujuhtme nõusoleku saamiseks luua Saksa üksuse

Uus struktuur on katse täita Euroopa Liidu eeskirju, mis nõuavad, et maagaasitootjad oleksid juriidiliselt eraldatud kütust transportivatest üksustest ning et operaator oleks EL-is registreeritud. Kui see on lõpule viidud, võimaldab see ka taaskäivitada 1200 kilomeetri pikkuse torujuhtme sertifitseerimise, mille Saksamaa energeetikasektorit reguleeriv asutus peatas teisipäeval, mis ühtlasi ka lennutas Euroopa gaasifutuure.