Novavax taotleb EMA-lt kasutusluba Nuvaxovidi COVID-19 vaktsiinile

Juhul kui vaktsiin heaks kiidetakse, on see järjekorras viies, millele EL kasutusloa annab. Senised neli on Pfizer/BioNTechi, AstraZeneca/Oxfordi, Moderna ja Johnson & Johnsoni vaktsiinid.

Nuvaxovidi nime all müüdava vaktsiini mõjude hindamine toimub «kiirendatud korras», kinnitas EMA. Seisukoht vaktsiinile müügiloa andmise osas võib tulla nädalatega, juhul kui «esitatud andmed on piisavad, et näidata vaktsiini tõhusust, ohutust ja kvaliteeti».

«Juhul kui EMA jõuab järeldusele, et Nuvaxovidist saadav kasu kaitsel koroonaviiruse vastu kaalub üles võimalikud ohud, soovitab EMA sellele ajutise müügiloa andmist,» kinnitas amet.

Nuvaxovid töötab teiste vaktsiinidega võrreldes teisiti, sisaldades imepisikesi osakesi laboratooriumis valmistatud koroonaviiruse ogavalgu pinnal olevatest valguosakestest. Lisaks sisaldab see ainet, mis aitab suurendada immuunreaktsiooni vaktsiinile.

«Kui inimene saab vaktsiini, siis nende immuunsüsteem tunneb valguosakesed ära võõrkehadena ning hakkab tootma nende vastu loomulikku kaitset, antikehasid ja T-lümfotsüüte,» kinnitas EMA.

Kui vaktsineeritud inimene puutub hiljem kokku koroonaviirusega, siis «immuunsüsteem tunneb ära viiruse ogavalgu ning on valmis seda ründama. Antikehad ja immuunrakud võivad COVID-19 vastu kaitsta, tehes viiruse tapmiseks koostööd, takistades selle sisenemist keharakkudesse ja hävitades nakatunud rakud.»

Vaktsineerimiseks on vaja 0,5 milliliitriseid doose, mis süstitakse 21-päevase vahega lihasesse, teatas Novavax avalduses. Nuvaxovidi tuleb hoiustada temperatuuril 2-8 kraadi Celsiust, «mis võimaldab kasutada olemasolevaid vaktsiini tarne- ja külmhoiustamise kanaleid».

Novavax on Ühendriikides Marylandi osariigis asuv ettevõte. Põhja-Ameerikas läbi viidud uuringu kohaselt peaks vaktsiini tõhusus COVID-19 vastu olema 90 protsenti. Novavaxi aktsia tõusis kolmapäeval teate tõttu üle 11 protsendi 189,50 dollarini.

«Tänane teade EMA-lt toob Novavaxi veel sammu lähemale meie eesmärgile tagada laiaulatuslik juurdepääs meie valgupõhisele koroonavaktsiinile kogu Euroopas,» ütles Novavaxi tegevjuht Stanley C. Erck oma avalduses.