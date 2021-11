Rekordi püstitanud CO2 hind tuleb tarbija taskust

«Kui CO 2 kvoot kallineb, siis see hinnatõus jõuab moel või teisel tarbijani,» nentis Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts. «Kui turg vajab nõudluse katmiseks tootmist, mille omahind on sõltuvuses kvoodi hinnast, siis pakkumise hind selle võrra tõuseb. Räägime siin elektrijaamadest, mis töötavad fossiilsetel kütustel, nagu kivisöel, gaasil, põlevkivil.»

Selle nädala järsk kvoodi kallinemine on kauplejate hinnangul COP26 kliimakõneluste tulemus, sest heitkoguste kärpimist peetakse süsinikdioksiidi vähendamise peamiseks vahendiks. Kauplejad ja analüütikud ütlesid, et kuigi COPi kõneluste tulemused ei olnud nii mõjuvad, kui mõned algselt lootsid, joonistus siiski välja trend, mille kohaselt valitsused püüavad ühiselt hoida süsinikdioksiidi heitkoguste hinda piisavalt kõrgel selleks, et tõrjuda energiavõrkudest välja tugevalt saastavaid kütuseid ja samas julgustada investeerima puhtamatesse tehnoloogiatesse, kirjutas Financial Times.