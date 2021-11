Amazon peatab lõivude tõttu ÜK Visa krediitkaartide tunnustamise

E-kaubandushiid teatas kolmapäeval tarbijatele, et alates tuleva aasta 19. jaanuarist ei saa nad enam kasutada makseettevõtte ÜK krediitkaarte, süüdistades selles kõrgeid tasusid, mida Visa krediitkaarditehingu töötlemise eest võtab.

Visa vastas, et on väga pettunud, kuna Amazon ähvardab edaspidi piirata tarbijate valikuid. Makseettevõtte sõnul on neil Amazoniga pikaajaline suhe ja lahenduse otsimine jätkub.