Uuring: kolmandik eestlastest muretseb küttearvete tasumise pärast

Oktoobri lõpus Balti riikides läbi viidud uuringust selgus, et 80 protsendi Eesti inimeste hinnangul mõjutab neid küttehindade tõus kindlasti. Kui neist 49 protsenti arvas, et hinnatõus neid mõjutab, siis lausa 31 protsenti tundis muret, et kas nad uute hindade juures jõuavad üldse oma küttearveid tasuda. 12 protsenti vastanutest märkis, et hinnatõus neid eriliselt määral ei mõjuta ning 9 protsenti polnud sellele teemale üldse mõelnudki.

«Ootuspäraselt on nende hulk, kes küttearvete maksmise pärast muretseb, vanuse kasvades üha suurem. Pensionäridest vastasid Eestis juba ligi pooled ehk 46 protsenti, et on mures oma maksevõime pärast,» ütles Kingspan Insulation OÜ tehniline konsultant Kristjan Väester.

«Kuna esimesed krõbedamad küttearved on juba kätte saadud, siis ilmselt see on ka paljudele kohale toonud kallima kütte tõsiasja. Seepärast on isegi päris positiivne, et uuringu järgi on kõigest 9 protsenti neid, kes pole veel teemale üldse mõelnud,» lausus Väester ja lisas, et see annab vähemalt natuke aega inimestel ennast ette valmistada suuremaks arveks.