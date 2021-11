Nõo Lihatööstus: lihatoodete hinnad kasvavad lähiajal 10 protsenti

«Eesti on lähipiirkonnas ühe suurema toiduainete käibemaksuga riik. Kui räägime hinnatõusust, et tarbija jõuaks need kinni maksta, siis ehk on mõttekoht rääkida mingil hetkel ka teatud toodete käibemaksu alandamisest,» rääkis Kruustük kolmapäeval toimunud majanduskonverentsil «Tööstuse Äriplaan».

Tema sõnul tunnevad tööstusettevõtjad 2022. aasta suhtes ebakindlust. «Määramatust on palju. Me ei oska eelarvesse märkida midagi peale ühe kasuminumbri, mida tahame savutada, ent me ei tea, mis saab toimuma toorainehindede või teiste sisendhindadega. Järgmise aasta eelarvega kompame põhimõtteliselt pimeduses,» tõdes ta.

Kruustük tõi esile ka tööjõupuudusega seotud probleeme. Tema sõnul on Nõo Lihatööstuses tänavune palgakasv olnud ligi 15 protsenti, mis ilmselgelt samas tempos jätkuda ei saa. Samas nentis ta, et palgasurve on jätkuv ning ligi 10-protsendise kasvuga peab ettevõte arvestama ka tuleval aastal.

«Soovime saada riigilt selgemaid signaale, mis saab lähiaastatel välistööjõust. Kas ja kui pikalt saame neid kasutada ning millised on erisused,» märkis Nõo nõukogu esimees ning tõi välja, et praegu kasutab nende ettevõte ligi 25 protsendi ulatuses võõrtööjõudu.

Kruustüki andmetel tegutseb Eestis 62 lihatootjat, mis tema hinnangul ei ole jätkusuutlik. «Ise näen, et järgmise 2-3 aasta jooksul toimub palju konsolideerimisi ning mõned ettevõtted on sunnitud tegevuse lõpetama,» ütles ta.