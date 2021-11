Euroopa Komisjon võttis vastu kolm uut rohealgatust

EL-i raames teeb komisjon ettepaneku märgatavalt lihtsustada kehtestatud menetlusi, et hõlbustada jäätmete taassisenemist ringmajandusse, vähendamata seejuures vajalikku kontrollitaset. EL-i kliimaeesmärkide saavutamisel aitab see vähendada EL-i sõltuvust esmastest toorainetest, muudab EL-i tööstuse innovaatilisemaks ja vähendab CO2 heidet. Uute eeskirjade kohaselt vahetatakse dokumente elektrooniliselt ja niiviisi digitaliseeritakse ka jäätmeveod.

Jäätmesaadetisi käsitleva määrusega karmistatakse veelgi ebaseadusliku jäätmeveo vastaseid meetmeid. Selline vedu on üks kõige tõsisemaid keskkonnakuritegusid, kuna ebaseaduslikud saadetised koguväärtuses 9,5 miljardit eurot aastas võivad moodustada kuni 30 protsenti jäätmekaubandusest. Selleks et nõuete täitmist paremini tagada, luuakse EL-i jäätmeveo täitevrühm, volitatakse Euroopa Pettustevastast Ametit (OLAF) toetama EL-i liikmesriikide piiriüleseid uurimisi ebaseadusliku jäätmeveo valdkonnas ning kehtestatakse rangemad halduskaristused.

Heas seisundis mullast pärineb 95 protsenti meie toidust, seal leidub rohkem kui 25 protsenti maailma elurikkusest ning see on suurim maismaa süsinikureservuaar planeedil. Samas ei ole EL-i muldadest 70 protsenti seisund hea. Strateegiaga luuakse konkreetne meetmeraamistik, et kaitsta muldi, taastada nende hea seisund ja kasutada neid säästvalt. Eesmärk on suurendada põllumajandusmaa mulla süsinikusisaldust, võidelda kõrbestumise vastu, taastada kahjustatud maa ja muld ning tagada 2050. aastaks kõikide mulla ökosüsteemide hea seisund.