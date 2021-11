Nõgene: Tallink kaotas päevapealt 85 protsenti käibest

Nõgene rääkis PwC finantskonverentsil, et kogu kriisiaeg on Tallinkile olnud raske ning seejuures on see aeg ka justkui ellujäämiskursus. Kui enne kriisi töötas laevanduskontsernis 7500 inimest, siis praegu 4000. See on muutnud Tallinki töökorralduse küll efektiivsemaks, kuid Nõgene tõdes, et suuresti tuleb see töötajate eraelu arvelt.