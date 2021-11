Sutt: turismisektoris on näha positiivseid märke

Sutt rääkis riigikogu infotunnis, et Eesti majandus on buumib, kuid erandiks on turism ja külalislahkusteenused, kus ei ole 2019. aasta taset veel saavutatud. Küll on ministri sõnul ka siin näha positiivseid märke.

«Kui me näiteks vaatame restoranide käivet juunikuust kuni septembrini – oktoobri andmeid meil ei ole veel, need tulevad novembri lõpus, siis saab ka vaadata oktoobri tulemust –, siis tegelikult juunikuu langus oli käibes 6 protsenti. Ja sealt edasi, juuli, august, september jäi käibe langus 2 protsendi piiri võrreldes 2019. aastaga, mis oli tipptase turismis ja külalislahkussektoris,» tõi Sutt välja.

Minister tõdes, et hulk restorane on uksed sulgenud. «Kindlasti on ka ettevõtteid teistes majandussektorites, kes on oma uksed sulgenud. Samas on ka väga palju uusi restorane avatud,» lausus Sutt.