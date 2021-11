Sparta annab terviseameti kohtusse

«Oleme juba kohtus vaidlustanud Spartale tehtud ettekirjutuse ning kindlasti vaidlustame ka majandustegevuse keelamise, kuna me ei näe Sparta tegevuses mitte mingisugust ohtu inimeste tervisele,» ütles Sparta juht Mart Kajari.

«Meie hinnangul on terviseameti ettekirjutus ja Sparta majandustegevuse keelamine selgelt põhiseadusvastane, mistõttu peame nende vaidlustamist iseenesestmõistetavaks,» lisas ta.

Kajari sõnul on treenimine praegustes oludes parim võimalus oma tervist parandada. «Sparta 1800-ruutmeetrine jõusaal on Eesti suurim ja seal on parimad tingimused tervislikuks treenimiseks,» märkis ta.