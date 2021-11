Vastuolu ⟩ Klient peab olema vaktsineeritud, ettekandja ja spaatöötaja mitte

Tervisekassa avalikustas andmed selle kohta, kui suur osa Eesti ettevõtete töötajaid on vaktsineeritud ning igaüks saab nendes andmetes ka ise surfata. Tõsi, see nõuab mõningast kannatust, sest ettevõtteid on palju ja otsing tervisekassa lehel töötab ainult siis, kui tähtede seis on korraks õige.

Kui veidi kannatust varuda, siis selgub, et paljudes paikades, mille külastamiseks tuleb vaktsineerimistõend ette näidata, töötab ohtralt vaktsineerimata inimesi. Näiteks Vihula mõisa töötajatest on ennast jõudnud vaktsineerida vaid 68 protsenti. Sihtasutus Virumaa muuseumid on olnud edukam ning vaktsiini on saanud koguni 80 protsenti töötajatest.

Valgamaa Wragenkülli hotelli töötajatest on vaktsineeritud kuni 50 protsenti ehk siis alla poole. Kui hotelli külastaja soovib sealses spaas sulistada või restoranis käia, peab tal olema ette näidata vaktsineerimistõend. Pooled töötajad, keda ta samas kohtab, on aga vaktsineerimata. Rakveres Aqva spaas on seis veidi parem ning vaktsineeritud on 83 protsenti töötajatest.

Ka mõni toiduainete tootja pole olnud kuigi varmas vaktsineerija. Näiteks Atria Eesti paarisajast töötajast on vaktsineeritud napilt enam kui pool.