Elroni reisijate arv kahanes oktoobris aastaga 6,9 protsenti

AS Eesti Liinirongid põhitegevusalaks on Eesti-sisese reisijateveo korraldamine rongidega. Elroni kaubamärgi all tegutsev riigifirma rongipargis on 38 rongi ja liinivõrgu kogupikkus on 723 kilomeetrit, millest elektrifitseeritud on 132 kilomeetrit.