Kaugjuhitav elektriauto läbis edukalt esimese testi

«Meil oli väga hea koostöö transpordiametiga erinevate stsenaariumite läbimängimisel, mis on meile väärtuslik praktiline kogemus ja hädavajalik samm tänaval liikumisel. Näiteks olime jõudnud järeldusele, et kaugjuht on kõige teravam kuni 60 minutit kestval sõidul. Transpordiametilt saime aga väärtuslikku tagasisidet, et teised kaugjuhitava tehnoloogia arendajad vahetavad juhte iga 25 minuti tagant. Selline avatud kaasamõtlemine on ülimalt tähtis nii ELMO Rendile kui ka kogu transpordisektori arendamise tulevikule Eestis,» lisas Laansoo.