Eestlaste menukaimad talvised sihtkohad on Dubai, Tenerife ja Lissabon

AirBalticu juhatuse esimees Martin Gauss märkis, et Euroopas reisimine on taas võimalik ning järjest suurem hulk inimesi planeerib oma reise juba kaks kuud või rohkem ette.

Eestlaste lemmikkohad on talvel Dubai, Tenerife ja Lissabon, kuid ka Pariis ja Berliin on aasta ringi reisijate lemmikuks. Järjest suurem hulk puhkajaid broneerib kohti ka talvisteks suusamatkadeks, suusatamise populaarseimad sihtkohad on München, Milano või Genf.