Eestis tegutsevad Soome ettevõtted muretsevad tööjõupuuduse pärast

«Eesti ja Soome ettevõtetel on ühine probleem, kus vananeva rahvastikuga riigis on järjest enam puudu oskustööjõust,» ütles kohtumisel osalenud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt pressiteate vahendusel.

«Samas näeme sarnase lahendusena mõlemal pool kallast, et meiega ühiseid väärtusi jagava oskustöötajate värbamine välismaalt ja maksukuulekuse tagamine on lühiajaliselt ainus lahendus kasvava oskustööjõukriisi lahendamiseks,» lisas ta.

Samuti on Suti sõnul oluline töötute ümberõpe ja motivatsioon tööle naasmiseks. Pikaajaline lahendus on tema hinnangul tööturu vajadustele vastav koolitustellimus ja huvi kasvatamine noorte seas eriti inseneeria ja tehnoloogia erialade õppimiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) andmetel on Eestis viie aasta pärast ligikaudu 31 000 tööealist inimest vähem ja alternatiiv riigi tulubaasi kasvatamisele oleks maksude tõstmine.

MKM koos siseministeeriumiga on seadnud eesmärgiks esitada lahendused oskustööjõu puuduse leevendamiseks detsembris. MKM-i vaates on oluline, et nii uuenduslikud tehnoloogiasektori ettevõtted kui teised tööstus- ja tootmisettevõtted saaksid Eestis jätkuvalt kasvada.