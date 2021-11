Elering: elektrikatkestused Eestit ei ähvarda, aga Euroopa pärast oleme mures

Täna teatas Trafigura juht, et Euroopa varustatus gaasiga on hetkel nii halb, et külma talve puhul tuleb eurooplastel leppida elektrikatkestustega. Eleringi kommunikatsioonijuhi Ain Kösteri hinnangul Eesti jaoks probleemi pole. Allpool Kösteri kommentaar täismahus:

Eleringi hinnangul on eelolevatel talvekuudel elektri varustuskindlus Eestis tagatud ja seetõttu plaanilisi elektrikatkestusi tarbijatele, mis oleksid tingitud elektrienergia puudujäägist, ette näha ei ole. Eestis on piisavalt tootmisvõimsusi kogu tarbimise katmiseks. Eestis toodetakse elektrit eelkõige põlevkivist, biomassist ning ka muudest taastuvatest allikatest. Osa elektrist impordime Põhjamaadest. Eleringil on 250 megavatise võimsusega avariireservjaamad, mida saab vajadusel käivitada nii gaasiga kui ka vedelkütusega.

Samas jagama Euroopa muret gaasisektoris toimuva osas, kuna Euroopas on gaas oluliseks sisendiks elektri tootmisel ning arusaadavalt on seal sõltuvust gaasist suurem ja mure varustuskindluse osas igati mõistetav. Oleme osaks Euroopa energiaturust ning sellel turul toimuv mõjutab ka meid.

See gaas, mille Eesti impordib ja mida valdavalt kasutatakse soojuse tootmiseks, tuleb talveperioodil Läti gaasihoidlast, kus on maagaasi varu praegu tavapärasel tasemel ja maagaasi puudujääki ei ole ette näha. 2020. aasta algusest lisandus Eestile Balticconnectori näol uus gaasi tarnekanal. Leedus on olemas LNG terminal, mille kaudu saab importida LNG-d, mida on võimalik taasgaasistamise järel suunata üldisesse gaasivõrku. Seega on võimalused gaasi hankimiseks praegu märgatavad paremad kui näiteks veel viis aastat tagasi.