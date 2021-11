Prokuratuur lõpetas Porto Franco eeluurimise

«Nn Porto Franco kriminaalasja eeluurimine viidi lõpule oktoobri lõpus. Kahtlustatavate kaitsjatele andsime kriminaalasja materjalidele ligipääsu eelmisel reedel ning neil on võimalik kriminaalasjas kogutud tõenditega tutvuda ja nende kohta taotlusi esitada 30 päeva. Seejärel selgub, kas kriminaalasjas on vaja teha täiendavaid toiminguid,» ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas.

Küngas märkis, et üks selle kriminaalasja kahtlustatavatest on riigikogu liige Mihhail Korb (Keskerakond).

«Kui prokuratuur otsustab pärast kaitsjate toimikutega tutvumist ja taotluste esitamist süüdistuse esitada, tuleb esmalt õiguskantslerile taotlus esitada, et viimane teeks riigikogule ettepaneku saadikupuutumatuse äravõtmiseks,» ütles Küngas.

Küngas lisas, et alles pärast seda, kui riigikogu on immuniteedi ära võtnud, saab süüdistuse kohtusse saata. «Seega on süüdistuse esitamisest veel vara rääkida. Praegu ei ava prokurör kriminaalasja detaile ega oska ennustada, millal või menetlusliigis kriminaalasja materjalid kohtusse saadame,» ütles Küngas.