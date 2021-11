Nord Stream 2 sertifitseerimise peatamine lõi Euroopa gaasihinnad lakke

Saksamaa regulaator teatas teisipäeval, et peatas Nord Stream 2 projekti sertifitseerimismenetluse, kuna Nord Stream 2 ei vasta sõltumatu operaatori tingimustele. Bundesnetzagenturi sõnul saab gaasitoru sertifitseerimisega edasi liikuda vaid siis, kui firma reorganiseerib end vastavalt Saksamaa seadustele. See tähendab, et Nord Stream 2 peab oma töötajad ja põhivara üle andma enda Saksa tütarfirmale, mis hakkab haldama Saksa osa gaasitorust.

Euroopa gaasihinnad tõusid pärast teadet kohe 12 protsenti, kuna otsus suurendab veelgi energianäljas oleva Euroopa ebakindlust talve ees, vahendab Bloomberg.

Paljud Euroopas eeldavad, et Venemaa suurendab oluliselt tarneid alles pärast torujuhtme heakskiitmist.

«Pikas perspektiivis võib see otsus olla projektile potentsiaalselt kasulik, kuna struktuursed muudatused võivad tähendada, et see kiidetakse ikkagi heaks,» ütles Saxo Banki toorainestrateegia juht Ole Hansen. «Kuid see otsus ei aita kaasa turu lühiajalistele väljavaadetele, kus halb ja külm talv võib jätta meid gaasinappusesse.»

Gazpromi gaasitarned Euroopasse on kuu alguse madalatelt tasemetelt taastunud, kuid jäävad siiski tunduvalt alla eelmise aasta mahtudele.

Venemaa riigiettevõte andis esmaspäeval märku, et tal on vähe motivatsiooni läbi teiste riikide transporditavate gaasimahtude suurendamiseks järgmisel kuul.

Kella 15.34 seisuga olid Hollandi gaasibörsi TTF detsembrikuu futuurid tõusnud 9,9 protsenti, jõudes hinnani 87,85 eurot megavatt-tunni kohta.

Börsil kaubeldava gaasi hinnad on sel aastal tõusnud enam kui kolm korda, kuna Euroopa mahutite varud on olnud pikalt väga madalal tasemel. Lisaks Venemaa tarnetele on piirkonna energiakriisile kaasa aidanud ka ebaühtlane piirkondlik tootmine ja suur Aasia nõudlus veeldatud maagaasi järele.