Automüüja ei saa kohustada ostjat enda juures hoolduses käima

Kui auto ostetakse eraisiku nimele, on tarbijal seadusest tulenev kaheaastane pretensiooni esitamise õigus – ostjal on õigus pöörduda probleemi korral kaupleja poole pretensiooniga, kui asi ei vasta lepingus seatud tingimustele. Seda õigust ei saa kuidagi piirata sellega, et kas tarbija on käinud hoolduses kaupleja juures või mujal.

«See tähendab, et kahe aasta jooksul peale ostu ei saa müüja nõuda, et ostja peab autot vaid tema juures hooldama,» ütles tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) pressiesindaja Aap Andreas Rebas. «Samas ei vastuta müüja hiljem n-ö mittevolitatud hoolduse tegija tehtud tööde ja võimalike vigade eest.»

Kui tarbija ostab sõiduki ja sellel ilmnevad puudused, tuleks tal teavitada kauplejat ja anda talle võimalus puudus ise kõrvaldada. Kui tarbija valitud hooldusettevõte kasutab sõiduki juures valesid varuosasid, töövõtteid või hooldusmaterjale, siis ei saa eeldada, et müüja peaks selliste probleemide korral puuduste kõrvaldamise eest vastutav olema.

Erinev on olukord siis, kui kaupleja annab täiendava ehk vabatahtliku garantii. Tihti annab kaupleja kasutatud auto puhul vabatahtliku garantii ja siis on tema otsustada, millistel tingimustel ta selle garantii annab.

«Sõltumata sellest, kas tegemist on uue või kasutatud sõidukiga, on tarbijal samasugune õigus esitada pretensioone kahe aasta jooksul,» kinnitas Rebas.

Kasutatud sõiduki puhul on samuti kaheaastane pretensiooni esitamise õigus, kuid sel juhul tuleb arvestada sõiduki senisest kasutamisest tingitud kulumise ja sellega kaasnevate puudustega.

Firma autodele see õigus ei kehti

Erinev on lugu juriidiliste isikutega, kes ostavad auto firma nimele. Nemad saavad tugineda sarnastes vaidlustes VÕSile ja pöörduda vaidluste lahendamiseks kohtusse.

VHR Holding soetas ettevõttest Euest Volvo sõiduauto, millel oli kaheaastane garantii. Garantiiajal pöördus ostja automüüja poole, sest sõidukil lekkis jahutusvedelik ja tuvastati radiaatori leke. Müüja leidis, et nad ei ole kohustatud grantii korras sõidukit remontima, kuna Euest nõudis sõiduki müügilepingus ja loovutamise garantiikirjas, et garantii kehtivuse ajal tuleb autot hooldada ainult Euestis. Ostja seda aga ei teinud, vaid hooldas sõidukit Inchape Motors Estonias.

Ostja ei leppinud keeldumisega ja pöördus Harju maakohtusse, sest leidis, et garantiikiri, mis on avalikustatud peale tehingu sõlmimist, rahaliste kohustuste täitmist ja vara loovutamist, ei ole lepingu dokument ega piira müügipakkumises märgitud 2-aastase garantii kehtivust. Ta nõudis müüjalt auto remondikulude tasumist.

Automüüja võttis kohtus hagi õigeks, kuid ei tunnista õigeks hagi aluseks olevaid asjaolusid, selgitas Euestit esindanud Reinmaa & Partnerite vandeadvokaat Jako Laanemägi. Tema sõnul oli see kõige mõistlikum lahendus menetluse lõpetamiseks, arvestades nõude suurust – põhinõude suurus ca 440 eurot, võimalikku menetluse kestust, kaasnevat aja- ja menetluskulu.

«Euest lisab, et sõidukite edasimüügiga tegelevate ettevõtjate garantiitingimustes on pigem tavapärane, et garantii korras remonditakse sõidukit vaid juhul, kui seda on hooldatud müüja või tema poolt tunnustatud koostööpartneri juures,» ütles Laanemägi.