Eesti iglusaunade tootja rajab uue tootmishoone

Iglucrafti teatel on nõudlus nende toodete järele märkimisväärselt kasvanud ja juba 2021. aprilli lõpuks oli saunade tootmine aasta lõpuni välja müüdud. Ooteajad venisid pikaks ja see tingis olukorra, kus maju oli veel saada, aga saunade ootejärjekorrad muutusid üha pikemaks, kirjeldab ettevõte.

«Kui varem oleme püüdnud enne saunamüügihooaega toota piisavat varu ka lattu, siis sel kevadel ei olnud enam endal näidistki, mida kliendile näidata. Kuna saun on sageli emotsiooniost, siis klient pöörab lihtsasti selja, kui kuuleb juba veebruaris tellides, et jaanipäevaks ta sauna ei saa. Pidime midagi ette võtma,» selgitas Iglucrafti tegevjuht Priit Kallas.

Ettevõte otsustas ehitada uue tootmishoone, kuid kuna selle ehitamine võtab aega, siis lahendati olukord ajutiselt praeguse tootmise laiendamisega. Kallase sõnul ei ole nende tootmise loogikat silmas pidades võimalik tõsta tootmismahtu näiteks 30 protsenti, vaid seda tuli kahekordistada. Vaatamata sellele, et tooted on käsitöö ning iga laast paigaldatakse käsitsi ja ükshaaval, käib tootmine ikkagi liinil – seega oli parim lahendus panna praeguse kõrval tööle veel üks liin.

Kallas lisab, et juba käib lisameeskonna väljakoolitamine ning uuest tootmishoonest on valmimas detailplaneering ja alanud on ehitaja otsing.