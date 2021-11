Vorstis on katsetatud nii juustu kui šokolaadi

Seetõttu on lihatoodetes vähendatud rasvaprotsenti ja soolasisaldust. «Tarbija ootab seda. Kuigi mõni toode võib mulle tunduda magedana, on see tarbija eelistus ja miks mitte. Suhkrutega on lihtsam, sest neid väga palju lihatoodetesse ei panda, kuigi ka see on maitse looja. Väikeses koguses on suhkrut ka ühes või teises tootes sees.» lisas ta.