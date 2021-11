Miks pannakse lihatoodetesse vett?

«Vett pannakse küll lihatoodetesse. See teeb tooted mahlasemaks ja õrnemaks,» rääkis Värä. Näiteks singilihad soolatakse ja maitsestatakse soolveega. Sinki on muidugi võimalik teha ka nii, et sinna vett ei lisata. «Kui talumajapidamistes kasvatati sigu ja pärast tapmist need sead soolati. Kuivsoolas peab sealiha soolduma 2 kuni 3 nädalat. Kui müüa ühte sinki nädalas 5 tonni, siis peaksid selle tootmiseks ruumid olema tohutult suured. Neid ruume tuleks ka jahutada,» selgitas Värä. Selleks, et kogu asja kiirendada, kasutatakse sinkide soolamisel soolvett koos maitseainetega.