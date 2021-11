Pääsküla-Keila rongiliini teenindavad laupäeval asendusbussid

«Pääsküla ja Keila vahel on raudtee laupäeval suletud, mistõttu peame reisijaid sel lõigul teenindama bussiga,» sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Bussidel on lisaks raudteejaamade juures peatumisele ka lisapeatusi. Sauel on juures Noortekeskuse ja Rauna peatus ning Keilas Luha peatus.

«Kuna bussid liiguvad rongist aeglasemalt, siis on kogu sõidupaan alates Pääskülast kuni Keila, Turba, Paldiski ja Kloogarannani muudetud. Tallinna ja Pääsküla vahel muudatusi ei ole,» lisas Kongo.

Elron juhib tähelepanu, et asendusbussidega ei saa jalgratast transportida. Ratastooliga on asendusbussi kasutamine võimalik eeldusel, et ratastool pannakse pakiruumi ning reisija saab ise bussi minna.