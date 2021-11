Pääsküla-Keila liini teenindavad laupäeval asendusbussid

«Pääsküla ja Keila vahel on raudtee laupäeval suletud, mistõttu peame reisijaid antud lõigul teenindama bussidega. Lisaks raudteejaamade juures peatumisele on bussidel Sauel lisapeatused «Noortekeskus» ja «Rauna» ning Keilas «Luha». Kuna busside liikumine on rongidest aeglasem, on kogu sõidupaan alates Pääskülast kuni Keila, Turba, Paldiski ja Kloogarannani muudetud. Tallinna ja Pääsküla vahel muudatusi ei ole» sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.