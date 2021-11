Startup Estonia: Eesti iduettevõtete kasv on kogu maailmas muljet avaldav

Eesti iduettevõtted ületasid sel aastal vaid üheksa kuuga kogu eelmise aasta käibenumbri. Mullu 12 kuuga tegid Eesti iduettevõtted Startup Estonia andmetel 782 miljonit eurot käivet.

Startup Estonia juht Eve Peeterson kommenteeris, et iduettevõtte üks peamine eesmärk on võimalikult kiire kasv, kuid võrreldes teiste riikidega on kohaliku idusektori kasv muljet avaldav. «Ka suurimad skeptikud ei saa täna enam eirata tõsiasja, et Eesti tehnoloogiasektorist on kasvamas üks suurima potentsiaaliga majandusharu Eestis,» sõnas Peeterson.

Kolme kvartali suurima käibega olid Bolt – 474 miljonit eurot, Adcash – 24,3 miljonit eurot, Paxful – 19,4 miljonit eurot, Crezu – 16,3 miljonit eurot ja 3Commas Technologies – 16 miljonit eurot.

Peeterson lisas, et kuigi käibemaksukohustuslase esitatud käibedeklaratsioonide andmed erinevad majandusaasta aruande andmetest, annavad need siiski parima võimaliku ülevaate sektori hetkeseisust. «Numbrid võivad pisut erineda, aga kiire kasvu tendents on fakt,» lisas ta.

Startup Estonia hallatavas andmebaasis on registreeritud 1290 iduettevõtet. 86 ettevõtet ehk 7 protsenti andmebaasis olevatest iduettevõtetest on loodud sel aastal.

Üle kümne aasta on tegutsenud viis iduettevõtet ning viieaastaseid ja vanemaid on Eesti start-up'i andmebaasis 347 ehk 27 protsenti. Selle aasta kolme kvartaliga on toimunud ka kolm iduettevõtete müüki: Icefire, GetID ja SpectX.