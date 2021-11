Uuring: eestlased maksavad interneti eest jätkuvalt naabritest enam

Uuring vaatab ja võrdleb mobiilsete ja fikseeritud lairibatoodete hinnapakkumisi Eestis ning Balti ja Skandinaavia riikides. Eristamise aluseks on uuringus mobiilsete teenuste puhul lubatud andmemaht ning fikseeritud teenuste puhul allalaadimiskiirus. Võrdlusesse on võetud iga turu kolm parimat pakkumist, teatas Tele 2.

Uuringust selgub, et mobiilse lairiba puhul saavad Eesti erakliendid väiksema andmemahuga teenuse mõistliku hinnaga. «Ent suuremate andmemahtude puhul on hinnad Eesti klientidele ebasoodsamad – piiramatu andmemahuga on keskmine pakkumine Lätist kolmandiku ning Leedust viiendiku võrra kallim,» märkis Tele2 Eesti juht Chris Robbins.

«Piiramatu mahuga mobiilne internet on kallim ka Eesti äriklientidele – Lätist, Leedust ja Soomest vastavalt 18 protsenti, 27 protsenti ning 8 protsenti kallim,» tõi ta välja.

Robbinsi sõnul puudutab kõige suurem probleem aga jätkuvalt fikseeritud lairibaühenduse hindu ehk ennekõike koduse kaabli teel ostetavat püsiühendust.

Tulemustest joonistub välja, et interneti püsiühenduse hinnad on Eestis märksa kallimad kui teistes piirkonna riikides ning seda just suurematel kiirustel. Eraklientide vaates kõige tavalisemate kiiruste 100 ja 300 megabitti sekundis (Mbit/s) puhul on Eesti hinnad 30–50 protsenti kõrgemad kui teistes Balti riikides ning hinnad äriklientidele isegi 75 protsenti kallimad kui Leedus. Veelgi enam, 1000 Mbit/s kiirusega püsiühendus on Eestis eraklientidele lausa kuni 3,5 korda kallim ning äriklientidele lausa üheksa korda kallim teistest Balti riikidest.

«Elektrooniliste sideteenuste turu üle teostab Eesti järelevalvet tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA), kelle väitel tarbib Eestis enamus kasutajatest kuni 100 Mbit/s kiirusega pakette ning pea kõiki tarbijate tänaseid vajadusi rahuldavad internetiühendused on Euroopaga võrreldes Eestis mõistliku hinnaga, ent uuringu tulemused näitavad vastupidist,» selgitas Robbins ning lisas, et samuti ei ole mõistlik analüüsida tänaseid ja homseid hindu viie aasta taguste tarbimismahtude alusel.

Tele2 juhi nägemuses kasvavad ka kodumajapidamiste tarbitavad andmemahud koduõppe, voogedastuse ning nutikodude arenedes kiiresti ning tarbija vajab ülikiiret internetti kättesaadava hinnaga nüüd ja kohe.

Robbinsi sõnul leiab TTJA, et Eestis on 1000 Mbit/s teenuse järele minimaalne vajadus. Tema hinnangul on see aga tingitud justnimelt teenuse kallidusest ning kõrged hinnad ja konkurentsi puudumine on teiste riikidega võrreldes madala kasutuse põhjuseks, mitte tagajärjeks.