Rohepööre kergitab järsult lennupiletite hindu

«Aja jooksul läheb loodust säästvam lendamine meile kõigile rohkem maksma, kuid see on õige lähenemine,» vahendas Delta Air Linesi tegevjuhi Ed Bastiani sõnu BBC.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel annab lennundus umbes 2,5 protsenti planeeti soojendavast süsinikdioksiidi heitkogusest ja 12 protsenti transpordi tekitatavast emissioonist. Kriitikud väidavad, et parim viis CO 2 koguse vähendamiseks on vähem lennata ja kasutada reisimisel rohelisemaid alternatiive, kuid lennufirmad usuvad, et rohepöörde eesmärgid on saavutatavad ka tänu kütusesäästlikumatele lennukitele, rohelistele lennukikütustele ja süsiniku eemaldamisele atmosfäärist.