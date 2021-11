India lubab pärast 20-kuulist sulgemist taas välisturiste riiki

Paljud indialased on juba viimastel nädalatel suundunud kodumaistesse turismipiirkondadesse, nagu näiteks rannikuäärsesse Goasse ja mägisesse põhjaossa, kuna teine koroonalaine on hääbunud pärast mai algust, mil nakatumise tipptase oli üle 400 000 juhtumi ööpäevas. Pered kogunesid sel kuul ka kokku, et tähistada Diwalit ehk riigi suurimat festivali, kusjuures uued haigestumised on jäänud tublisti alla 15 000 juhtumi päevas.

India vaktsineerimiskampaania on samuti hoogustunud. Rohkem kui miljard vaktsiinidoosi on manustatud ja antikehade uuringud näitavad, et enamik indialasi on koroonaviirusega juba kokku puutunud. Kuigi riigi nakatumise tase on viimastel nädalatel saavutanud madalaima taseme, mida viimati nähti aasta alguses, on säilinud kartus, et piirangute leevendamine võib tekitada rahulolu, mis sarnaneb kahe suure laine vahelise ajaga, mil India koges mõõnaperioodi.