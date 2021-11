Vene keskpanga juhi sõnul on kiire inflatsioon katastroof

Venemaa aastainflatsioon kiirenes oktoobris 8,1 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 2016. aastast ja üle kahe korra rohkem, kui keskpanga eesmärk.

Hüppeliselt on kasvaud muu hulgas toiduhinnad, andes ränga hoobi vaestele.

«Inflatsioon on tõeline katastroof, mis teeb inimesed vaesemaks,» ütles keskpanga juht Elvira Nabiullina pöördumises parlamendi alamkojale.

Nabiullina, kes on üks väheseid ametnikke, kes valitsuse poliitikat aeg-ajalt kritiseerib, märkis, et «kiire inflatsioon hävitab jõukust».

Keskpanga juht on kiireneva inflatsiooni eest hoiatanud juba kuid. Hinnakasvu ohjeldamiseks on keskpank tõstnud tänavu ka korduvalt baasintressi, mis on hetkel 7,5 protsenti.