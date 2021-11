Miks maksti kahjumit teeniva Wolti eest 7 miljardit?

Wolti seitsme miljardi euro suurusele hinnalipikule võib leida mitmeid seletusi. Näiteks hinnatakse kõrgelt ettevõtte võimet vallutada efektiivselt ja väheste kuludega uusi turge. Samuti on esile tõstetud Wolti pakutavat teeninduskogemust kui ka tugevat kaubamärki. Lisaks on investorid märganud, kuidas koroonaperioodil on restoranitoidu tarned üha kasvanud ning valdkond buumib.