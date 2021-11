Shell kolib Ühendkuningriiki ja eemaldab nimest «Royal Dutch»

Briti ettevõtlusminister Kwasi Kwarteng kiitis otsust, mille järgi kolitakse ümber firma juhid ja maksuresidentsus, kui märki usaldusest Ühendkuningriigi Brexiti-järgse majanduse vastu. Hollandi valitsusele valmistas see aga meelehärmi.

Kolimisega jääb Holland ilma oma suurimast firmast, mis on 130 aasta vältel sümboliseerinud riigi ettevõtlikku vaimu.

«See on meile ebameeldiv üllatus. Valitsuskabinetis tekitab see plaan sügavat kahetsust,» ütles Hollandi majandusminister Stef Blok Twitteris.

«Me arutame Shelliga selle käigu mõju töökohtadele, olulistele investeerimisotsustele ja kestlikusele. Need on äärmiselt olulised,» lisas ta.

Hollandi ettevõtete liit VNO NCW teatas: «See on Hollandi jaoks suur aadrilaskmine.»

Shelli teatel on muudatuste eesmärk tugevdada firma konkurentsivõimet ja kiirendada nii dividendide maksmist kui eesmärki jõuda süsinikuneutraalsuseni.

Firma lisas, et kolimisel ei ole mingit mõju Hollandi kohtu otsusele, milles kästi Shellil vähendada kasvuhoonegaaside heidet.

Ettevõtte on alates 2005. aastast registreeritud Suurbritannias, maksuresidentsusega Hollandis.

Shell teatas esmaspäeval, et on oma anglo-hollandi pärandi üle uhke ja jääb Hollandis edaspidigi suureks tööandjaks. Niisamuti jääb firma märgituks Amsterdami, Londoni ja New Yorgi börsile.