Swedbank: tööotsjad ei vasta tööturu nõuetele

Kolmandas kvartalis jätkus Elmiku sõnul väga kiire majanduskasv, nii eksport kui tarbimine kasvasid hoogsalt. «Suvi oli erakordselt soe, toimus palju üritusi. Kulutati nii koroonaajal kogunenud kui pensioni teise samba sääste. See suurendas nõudlust töötajate järele,» märkis Elmik.

Töötajate arv tõusis statistikaameti hinnangul kolmandas kvartalis aastaga 6000 inimese võrra ja seda just teenuste sektoris. Samas oli hõivatuid endiselt 16 000 inimese võrra vähem kui kaks aastat tagasi.

«Koroonaviiruse kiirest levikust hoolimata on piiranguid Eestis vähe ja need piirangud, mis on, enamikku majandusharusid ei puuduta. Nõudlus erinevate kaupade ja teenuste järele püsib kõrge nii sise- kui välisturul,» ütles ökonomist.