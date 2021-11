Omniva lubab mahutada pakiautomaatidesse varasemast tuhandeid pakke rohkem

«Võimalusel pannakse uus pakk varasemaga ühte kappi ja sama uksekoodiga, mille sisestamisel annab pakiautomaat teada, et ühes kapis on mitu pakki,» rääkis Unt. Arendus võimaldab Baltikumis vabastada ruumi, mis on võrdne ligikaudu 40 uue pakiautomaadiga.