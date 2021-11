Millega pead hakkama saama, et ükski juuksur sind näha ei tahaks?

«No üldjuhul satutakse nimekirja maksmata arvete tõttu või mitte kohale tulemisega,» selgitas Grossberg. Selleks, et juuksurit korralikult välja vihastada ühes korrast kindlasti ei piisa. Kuri on karjas siis, kui korduvalt kohale ei ilmuta ja ühtegi selgitust ka ei tule.

Hädasid klientidega on muidugi rohkem, aga paljud ka ei julge või ei viitsi postitada ning kurjustavad pigem omaette. Kui keegi on aga nimepidi juba juuksuritele või teistele iluteenindajatele hambusse jäänud, siis on ka teised tähelepanelikud. «No ikka suht tõsiselt võtavad, keegi ei taha ju enda teenistusest ilma jääda,» kirjeldas Grossberg. Nimelt on foorumis üsna põhjalik nimekiri klientidest, keda teistele ei soovitada.