Justiitsministeerium ei kinnitanud tuulikute talumistasu plaani

«Väljatöötamiskavatsuses ei olnud nende valikud piisavalt põhjendatud ja neid riskikohti hästi kaalutud,» selgitas Lauri. «Ja me juhtisimegi tähelepanu, et need asjad tuleb läbi kaaluda, need tuleb ära seletada, et miks on just sellised valikud tehtud.»