Salatikarbi 50-sendilisest maksustamisest ollakse loobumas

Kui plastist joogikõrte ja ühekordsete nugade ja kahvlitega on kõik selge – nende müümine tuleb lihtsalt ära keelata –, siis ülejäänud valikutes on riikidel vabamad käed. Eesti keskkonnaministeerium on leidnud, et seatud eesmärgini võiks meid viia ühekordsete pakendite maksustamine. «Meie analüüs näitas, et ühekordse pakendi vähendamisel on tõhusaim lahendus üleminek korduskasutatavatele süsteemidele. Näeme, et seda saab motiveerida ühekordset pakendit maksustades. Uuringud on näidanud, et soodustustest paremini mõjub see, kui küsida pakendi eest lisatasu. Siis klient näeb, et pakend ei ole tasuta. Hea eeskuju on kilekotid, mille tasuta jagamise keelustamine tõi väga suure muutuse,» selgitab keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma ettepaneku tagamaid.