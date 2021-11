GRAAFIK ⟩ Koroonavaktsiinist polnud abi – AstraZeneca sai ootamatult suure kahjumi

Koos kvartalitulemustega teatas AstraZeneca, kes töötas vaktsiini välja koos Oxfordi ülikooliga, et peab läbirääkimisi riikidega vaktsiini müümiseks kommertsalustel, kuid arenenud riigid saavad seda endiselt odavamalt.

«Me alustasime seda projekti abistamiseks, kuid ütlesime ka, et mingil ajal tulevikus läheme üle kommertstellimustele,» ütles ettevõtte tegevjuht Pascal Soriot pressikonverentsil. «Selle hind ei saa olema mitte kunagi kõrge, sest me soovime, et vaktsiin jääks taskukohaseks kõigile kogu maailmas,» lisas ta.