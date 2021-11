Nortal: lähiaastatel on IT-sektoris puudu 7000 töötajat

«Hetkel liigub kodumaine talent ühest ettevõttest teise. IT-sektor on üpris väike, teatakse, kus head inimesed töötavad ja päris palju on taktika läinud sellele, kuidas teisest ettevõttest endale tegijaid nii-öelda üle meelitada. See aga ei ole kindlasti jätkusuutlik, mistõttu on välistöötajate sissetoomine sektori vaates väga kriitiline,» märkis Tamkõrv Eesti Panga reedel toimunud töörändeseminaril.

Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht Triin Ploomipuu kinnitas kvalifitseeritud oskustööjõu puudust. Ploomipuu nentis, et tehnikavaldkonnas on tavapärane, et tekib konkurents kogu maailmas ning samamoodi värvatakse ka Eesti oma talente mujale.

Bolti kaasasutaja Martin Villigi sõnul on hetkel Eestis küll välistööjõu sissetoomise puhul loodud kvoodivaba erand iduettevõtjatele, ent võimalusel tuleks seda laiendada ka muudes suurema ekspordivõimekuse- ja lisandväärtusega valdkondades.

Villig tõi ühe murekohana välja ka hetkel kehtiva reegli, mille alusel kvalifitseerub iduettevõtteks vaid alla 10 aasta vanune firma, mistõttu ei saa näiteks Pipedrive, kus töötab ligi 500 inimest, enam samadel alustel välistalenti palgata.