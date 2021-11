Subway võileivad sattusid skandaali - tuunikalavõileivas on kõike peale tuunikala

Skandaal sai alguse juba jaanuaris. Subway kinnitusel on neil plaanis kohatut kaebust eirata ning nimetab väiteid alusetuks. «Kaebuse väited ei vasta tõele. Subway tarnib oma restoranidesse keedetud tuunikala, mis on segatud majoneesiga ja mida kasutatakse värskelt valmistatud võileibade ja salatite valmistamiseks,» rääkis Subway pressiesindaja aasta alguses. Ta sõnas, et Subway kaitseb end jõuliselt nende ja kõigi teiste alusetute süüdistuste eest.

Asi on aga veelgi põnevam. New York Times lasi selle aasta juunis samuti Subway tuunikala võileiba laboris testida. Siis selgus, et mingit kala seal küll on, aga märke tuunikalast ei leitud.