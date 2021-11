Lugeja kurdab: 3000 eurot maksma läinud puhkusereis oli jube

Juulis võttis Mark (nimi muudetud) ühendust Tez Touriga ning soovis paarinädalast puhkust Türgis. «Minu jaoks oli kõige tähtsam kvaliteetne toit, puhtus, merevaade toast ja mere lähedus,» kirjeldas Mark.

Tez Touri reisikorraldaja kinnitas talle, et hotell on imeline, puhas, suurepärase toiduga ja selle hinnang väga kõrge. Kuna reisikorraldaja oli väga veenev, ei hakanud Mark ise enam hotelli tausta täpsemalt uurima. Kogu kahenädalane reis kahele inimesele maksis kokku 2199 eurot. Selle sees oli lend, transfeer, hotell ja toit.

«Kui meid 9. augustil hotelli toodi, tundus see kohe mitte eriti hea,» kirjeldas Mark. Kohapealt ei õnnestunud tal abi saada ning ka kirja saatmine Tez Touri kontorisse ei viinud kuhugi. Esimesed kaks päeva hotellis olid nii jubedad, et nad soovisid esimesel võimalusel Eestisse tagasi tulla ja kogu õuduse unustada. See ei läinud aga üldse mitte libedalt.

Etteheiteid hotellile oli neil kuhjaga. Toit olnud nii halb, et kõht läks lahti ja tualettruumist polnud enam võimalik lahkuda. Kui aga toast väljuda, oli keeruline sinna sisse tagasi saada, sest toa elektrooniline lukk läks pidevalt rikki ja probleemi lahendamiseks pidi pea iga kord minema hotelli vastuvõttu.

Kliendi kinnitusel oli kõik igal pool meeletult räpane, alustades toaga ja lõpetades toidu ja restoraniga.

«Fuajees olevat avalikku tualetti ei puhastata üldse,» kirjeldas ta olukorda. Spaa asemel oli tema kinnitusel saun, mis töötas vaid 2 tundi päevas. Internet, mida kogu hotellis lubati, ei toiminud kusagil. «See lülitus 20 sekundiks sisse ja lülitus välja järgmiseks 3 minutiks,» kirjeldas nördinud reisija.

Tema kinnitusel olid kasimata ka põrandad, voodipesu ja tualett. Dušš oli ka katki. «Isegi viimasel päeval fuajees ümbermajutamise eest raha makstes oli otse põrandal kaka, tõenäoliselt kassi oma,» kirjeldas ta. Valamu kohal oleva kliimaseadme kate kukkus Markile pähe.

Kõige selle peale otsustati koos seltskonnaga hotelli vahetada, kuid reisifirmaga oli pea võimatu ühendust saada. «Hotelli juhataja nimega Ali ei võta telefoni, siis ütleb, et on haiglas haige, seejärel ütleb, et telefon on tühi ja seetõttu ta ei võta telefoni. Ta teeb selgeks, et ei taha teemaga tegeleda ja püüab igal võimalikul viisil mitte ühendust võtta,» kirjeldas Mark.

«Siis hakkas Ali ähvardama, et saab meie küsimusega tegeleda ainult tingimusel, et allkirjastame paberi, mis kinnitab, et meil pole pretensioone reisikorraldajale ega hotellile. Oleme selleks hetkeks juba läbi elanud sellise stressi, et tahtsime lihtsalt võimalikult kiiresti Eestisse naasta, sellist puhkust pole vaja,» kirjeldas Mark.