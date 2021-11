Arenguseire: Eesti sotsiaalkaitse eelarve vajab juurde miljardeid eurosid

«Riigil on vaja tulevikus enam tulusid, et vastata vananeva ühiskonna vajadustele,» ütles Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov. «Kui praegu moodustab tööjõu maksustamine poole Eesti maksutuludest, siis tööealise rahvastiku vähenedes see maksubaas väheneb. Lisaks vähendab tööjõumaksude laekumist ettevõtluse vormis töötamise üha laialdasem levik. Ajutiselt kasvab küll tulu keskkonnamaksudest, kuid keskkonnaheite vähenemisega kuivab seegi kokku.»