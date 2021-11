Pandeemia tõstis hüppeliselt palavikuravimite hinda

2020. aasta esimeses kvartalis kasvas toodete hulgimüügimaht seoses koroonaviiruse tulekuga oluliselt. Tootjate jaoks oli ajutiselt häiritud osade ravimite toimeaine, paratsetamooli, kättesaadavus. Lühiajaliselt oli seetõttu häiritud ka paratsetamooli sisaldavate ravimite kättesaadavus, kusjuures muutus tavapärane osakaal erinevate tootjate toodete ning pakendi suuruste vahel, selgitas Kuusmann.

Nohu- ja köharavimid kallinesid vähem

Samasugust müügikasvu ja defitsiiti ei tekkinud aga nohu- ja köharavimite puhul.

«Pandeemia esimese laine alguses oli kiire müügikasv, mis kestis vaid mõne päeva,» rääkis Kuusmann. «Eriolukorra ajal ning peale seda nägime nohu- ja köharavimite nõudluses pigem langust. Alates selle aasta augustist – septembrist on külmetushaiguste leevenduseks mõeldud ravimite müük taas kasvule pööranud. See on seotud tavapäraste viirushaiguste laiema levikuga sel sügisel.»

Köharohud on siiski teinud viie aastaga läbi märkimisväärse hinnatõusu. Hinnatõusu esikolmikus on Bromhexine tabletid ja siirup, mis on kallinenud vastavalt 45 ja 37 protsenti. Tagasihoidlikum tõus on olnud Flavamedi köhatablettidel, mille hind on kerkinud 29 protsenti.

Kõige enam kallinenud köharohud. FOTO: Remo Tõnismäe

Nohurohtude hind on nendega võrreldes tagasihoidlikumalt tõusnud ja nende hinnatõus ei ületa 20 protsenti. Ninaspreid Septanazal ja Otrivin on teinud läbi kõige suurema tõusu, mis jääb 19 protsendi juurde.

Analüüs puudutas hulgimüügihindu, jaehinnad on apteegi omanike vastutusala. Benu Jõe apteegi proviisor Heli Grossberg tõdes, et Grindexi Ibu- ja Paracetamoli preparaadid on tõesti tõusnud. «Eks nad kuigi palju on ikka tõusnud, aga harjud ära ja ei fikseerigi enam – kes neid hindu ikka jõuab meeles pidada,» ütles Grossberg.