Subaru avalikustas oma esimese täiselektrilise maasturi

Solterra arendamisel kasutati Toyota poolt pakutavaid side ja elektriautode tehnoloogiaid ning Subaru arendatud nelikveotehnoloogiat. Subaru mõju laieneb ka kaksikmootoriga ajamile, mis koosneb kahest 107-hobujõulisest mootorist, mille koguvõimsus on 214 hobujõudu ja kiirendus nullist sajani on 7,7 sekundit. Solterra on ühtlasi võimeline läbima 450 kilomeetrit ühe laadimisega.