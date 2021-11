Käputäis riike lubas kliimatippkohtumisel naftast ja gaasist loobuda

Tosinkond riiki, nende seas Taani ja Prantsusmaa, otsustasid nende muudatuste kasuks, kuid paljud riigid on ÜRO kliimakonverentsi lõpusirgele jõudes mitmes küsimuses endiselt eriarvamusel.

Kliimakonverentsi eesmärk on aidata ellu viia Pariisi kliimalepet, mis seab eesmärgiks piirata soojenemine 1,5 kraadiga Celsiuse järgi. Riikide ühendus Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) lubas peatada uute nafta- ja gaasiväljade otsimise ja sätestada tootmise lõpetamiseks Pariisi leppe eesmärkidega ühilduva aja.

Plaanile kirjutas teiste seas alla ka USA California osariik.

«Nüüd esitame selle väljakutse ka teistele,» ütles Taani kliima- energia- ja kommunaalminister Dan Jørgensen. Taani, mis on Euroopa üks suuremaid nafta- ja gaasitootjaid, teatas, et lõpetab tootmise aastaks 2050 ja peatab ka uute tegevuslubade väljastamise.

«Fossiilkütuste ajastu peab lõppema,» ütles Jørgensen. «Ent nagu kiviaeg ei lõppenud kivinappuse tõttu, ei lõppe ka fossiilkütuste ajastu seetõttu, et maapõues rohkem naftat ei ole. See lõpeb, sest valitsused otsustavad teha seda, mis on õige.»

Kliimaaktivistid tervitasid algatust, kuid märkisid, et sellega peavad liituma ka teised naftat tootvad riigid.