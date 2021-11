Majanduse lühiuudised

Riik plaanib vähendada firmadelt nõutavat aruandlust

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel valmis analüüs, mis kaardistas ettevõtjatelt küsitava perioodilise aruandluse – tehtud töö raames valmis uus aruandlusmudel ja teekaart, mis aitab riigiasutustel minna üle andmepõhisele aruandlusele. «Ettevõtjate halduskoormus on praegu riigile aruannete esitamisel liiga suur. Läbiviidud uuring näitas, et Eestis küsivad erinevad asutused ettevõtjatelt kokku 421 erinevat aruannet, millele lisandub veel Euroopa Liidu ja muu sündmuspõhine aruandlus. See on tohutu bürokraatia, mis kulutab ettevõtjate aega ja raha ning mida saaks väga lihtsasti lahendada andmete korduskasutamisega,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, kelle sõnul peavad ettevõtjad pragu esitama eri asutustele eri aruannete raames samu andmeid korduvalt. PM