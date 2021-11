Lukašenka ähvardab vähendada gaasitransiiti EL-i

Aleksandr Lukašenka on ähvardanud katkestada gaasi- ja kaubatransiidi läbi Valgevene Euroopasse, kui EL kehtestab tema režiimi suhtes täiendavaid sanktsioone seoses rändekriisiga Valgevene-Poola piiril, vahendab Financial Times.

Valgevene president reageeris Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni kolmapäevasele teatele, et Euroopa Liit laiendab Lukašenka režiimi suhtes kehtestatud sanktsioone, süüdistades Minskit «küünilises geopoliitilises võimumängus», millega püütakse destabiliseerida ELi piire sinna migrantide suunamisega.

Neljapäeval hoiatas Lukašenka, et Minsk reageerib kõigile «vastuvõetamatutele» sanktsioonidele.

«Me kütame Euroopat ja nad ähvardavad piirid sulgeda,» ütles ta Valgevene riikliku uudisteagentuuri Belta andmetel. «Mis siis, kui me katkestame neile gaasi? Seetõttu soovitan Poola, Leedu ja teiste peata rahvaste juhtidel enne sõnavõtmist järele mõelda. Me ei tohiks oma suveräänsuse ja iseseisvuse kaitsmiseks mitte millegi ees peatuda.»

Euroopa gaasihinnad on tänavu tõusnud kõrgele seoses murega vähenenud varudega talve eel. Ülemaailmne maagaasi saadavus on vähenenud, kuna majandused taastuvad koroonapandeemiast, kusjuures Euroopa konkureerib Aasiaga veeldatud maagaasi tarnete pärast sellistelt tarnijatelt nagu USA, Katar ja Austraalia, samal ajal kui torutarned Venemaalt Lääne-Euroopasse on olnud tavapärasest väiksemad.

Analüütikute hinnangul tuleb 40 protsenti EL-i gaasist Venemaalt, kusjuures 2020. aastal liigub umbes viiendik gaasist läbi Valgevene. Kuid EL-i seadusandjad on süüdistanud Moskvat selles, et nad on keeldunud lisatarnetest, et kiirendada uue vastuolulise Nord Stream 2 gaasijuhtme heakskiitmist.

Prantsuse majandusministeeriumi endine nafta- ja gaasinõunik ning Pariisi Sciences Po professor Thierry Bros ütles Financial Timesile, et Venemaa ja Gazprom otsustavad lõpuks, kas Lukašenka täidab oma ähvarduse.