Pakistan: Afganistan on majandusliku kokkukukkumise äärel

Shah Mehmood Qureshi rääkis niinimetatud «troika pluss» formaadi kohtumisel, millel osales ka USA värske eriesindaja Afganistanis Thomas West. Osalejad kohtuvad neljapäeva pärastlõunal ka Talibani välisministri Amir Khan Muttaqiga.

«Täna seisab Afganistan majandusliku kokkuvarisemise äärel,» ütles Qureshi kohtumise avamisel, lisades, et edasine allamäge minek piirab oluliselt Talibani uue valitsuse võimalusi riigi haldamisel.

«Seetõttu peab rahvusvaheline üldsus toetame kiiret humanitaarabi saatmist,» ütles ta.

Sealhulgas andma Afganistanile juurdepääsu rahalistele vahenditele, mille lääneriikide doonorid pärast Talibani võimuletulekut augustis külmutasid.

Rahastamise taastamine «aitab taastada majandustegevust ning Afganistani majandusel liikuda stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse suunas», ütles Qureshi.

See oleks kasulik ka lääneriikidele, lisas ta hiljem Pakistani ajakirjandusele antud kommentaarides.

«Kui arvate, et olete kaugel, Euroopas on ohutu ja kujutate ette, et terrorism neid piirkondi ei mõjuta, siis ärge unustage ajalugu,» ütles ta. «Õppisime ajaloost ja me ei soovi mineviku vigu korrata.»

ÜRO on korduvalt hoiatanud, et Afganistan on silmitsi maailma kõige hullema humanitaarkriisiga, üle poole riigist on tõsises toidupuuduses ning talve hakul peavad miljonid valima migreerumise või nälgimise vahel.

Troika pluss kohtumine on eriesindaja Westi esimene visiit regiooni pärast teatepulga ülevõtmist oma eelkäijalt Zalmay Khalilzadilt, kogenud diplomaadilt, kes juhtis läbirääkimisi, mille tulemusel USA oma väed sel aastal Afganistanist välja tõmbas.

USA välisministeeriumi kinnitusel kavatseb West visiidi käigus külastada ka Venemaad ja Indiat.

«Koos partneritega jätkame ootuste selgitamist, mis meil Talibani ja igasuguse tulevase Afganistani valitsuse osas on,» ütles Ühendriikide välisministeeriumi kõneisik Ned Prince sellenädalasel pressikonverentsil.

West, kes oli nädala algul Brüsselis, et selgitada NATO-le USA tegevust Talibaniga seoses, ütles ajakirjanikele, et islamistid on «väga selgelt» väljendanud soovi, et abi taastataks ning jätkata rahvusvaheliste suhete normaliseerimise ja sanktsioonide leevendamisega.