Ministeerium taotleb põllumeestele toetuse maksmiseks Euroopast riigiabi luba

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on lisaks vahendite eraldamisele toetuse maksmise eelduseks riigiabi loa saamine. «Esitasime täna Euroopa Komisjonile riigiabi loa taotluse, et maksta toetust EL-i ajutiste riigiabi reeglite alusel. Euroopa Komisjon menetleb riikide taotlusi praegusel pandeemia ajal kiirkorras, mistõttu loodame meetmele heakskiidu saada lähiajal,» ütles minister pressiteates.

Toetuse maksimaalne suurus ühe ettevõtja kohta COVID-19 ajutise riigiabi raamistiku alusel on 225 000 eurot. Kui toetuse taotleja on ületanud riigiabi määra, on võimalik kohaldada teisi aluseid, mille kohaselt saab teatud tingimustel toetust maksta kuni 25 000 eurot. Seega on maksimaalne võimalik toetus ettevõtja kohta 250 000 eurot. Piirmäärade järgmisel arvestatakse varasemalt saadud toetusi ning erinevate abiandjate poolt antud abi.