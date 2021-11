Ungari kehtestas kütusele hinnalae

Bensiini ja diisli hind Ungari tanklates on tõusnud üle 500 forinti ehk 1,37 euro liitri kohta. Rekordkõrgeid hindasid on nähtud ka mujal Euroopas, sealhulgas Suurbritannias ja Prantsusmaal.

Konservatiivist peaminister on viimased kolm valimist alates 2010. aastast ülekaalukalt võitnud, kuid arvamusküsitlused osutavad, et nüüd on oodata tasavägisemat heitlust.

«Valitsus on otsustanud, et 15. novembrist on bensiini ja diisli hinnalagi 480 forinti liitri kohta,» ütles Orbáni kantseleiülem Gergely Gulyás. «See tähendab, et diisli ja bensiini hind võib olla odavam kui 480 forinti, kuid mitte kallim.»