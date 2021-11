Hiina vallaliste ostupüha toob e-kaubanduse hiiule rekordi

Ettevõtte avaldatud andmed on ülekannete maht ehk rahasumma, mis e-kaubanduse platvormidel on liikunud, kuid mis ei pruugi otseselt ettevõtte jaoks päris käibeks muutuda ning selles ei arvestada tagastatud esemeid, kirjutab populaarne USA investorite kanal CNBC.

Sellele vaatamata on tegemist ilmeka näitega, kui ostuhuvilised hiinlased vallaliste päeval on. See on hiinlaste kaoks aasta suurim ostupüha.

Eelmisel aastal oli JD ülekannete maht ostupühal 271,5 miljardit jüaani.

Reutersi andmetel avaldas JD konkurent Alibaba, et nende ostumöllul on kaasatud ligi 400 brändi, nende seas Apple ja L’Oreal. Samas ei ole Alibaba müüginumbreid avaldanud, lubades seda teha alles pärast ostumöllu lõppu.

Erinevad allikad hindavad, et ostupüha on seekord üldse kesisem, sest valitsus on tehnoloogiahiiud teravdatud tähelepanu alla võtnud. Tehnoloogiahiidude probleemid said alguse pärast seda, kui Alibaba miljardärist asutaja Jack Ma valitsuse regulatsioone kritiseeris.